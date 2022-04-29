Мене "звільнили" від дочки: Микола розповів, як поховав свою дитину на городі під грушею

Микола Харченко з села Времівка Донецької області розповів, як ховав загиблу доньку на городі під грушею. Чоловікові довелося евакуюватися на захід України, залишивши свій дім і могилу своєї дитини.

Про це говориться в сюжеті Радіо Свобода.

"Ми були в підвалі. А доця не встигла. Її на порозі... Осколками. Довелося поховати її на городі під грушею...

Я російськомовний. Від кого мене звільняють? Від моєї дочки? Від того, що я все життя будував?" - розповідає емоційно чоловік.

Микола каже, що йому важко стримувати сльози. Особливо тут, на вокзалі. Після пережитого... Після того, як з ним сталося найбільше горе батька: ховати свою дитину.

"Від чого звільняють моє село, все інше? Маріуполь?" - каже Микола.