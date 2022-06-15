"Мене оберігають українські супермени": мальчик довел до слез стихом для наших защитников

Маленький мальчик разучил стихотворение, в котором поблагодарил наших защитников, назвав их украинскими суперменами и суперлюдьми.
Смотрите это самое искреннее видео в мире в нашем материале далее.
Светловолосый мальчик в возрасте 3-4 года рассказал на камеру стишок, и теперь это видео распространяется сетью, вызывая восхищение. Украинцы присоединяются к малышу, выражая благодарность каждому из героев, который очищает нашу землю от орды.
Вот искренние слова, сказанные ребенком:
Я сьогодні добре спав, і навіть не було сирени
Бо мене оберігають українські супермени.
Українські суперлюди - хлопці та дівчата.
Я дуже дуже у вас вірю і хочу Дякую сказати
Ви найкращі! Бережіть себе!
В комментариях украинцы пишут невероятные слова, присоединяясь к благодарности:
Ранее мы писали, что слепой мальчик, который чудом спасся из Ирпеня во время оккупации, спел "Ой у лузі червона калина".
Также сообщалось, что 15-летняя девочка за рулем вывезла взрослых из Попасной.