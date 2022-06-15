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"Мене оберігають українські супермени": мальчик довел до слез стихом для наших защитников

Коллаж РБК-Украина: Маленький мальчик поразил стихотворением благодарностью к воинам ВСУ
Автор: Светлана Мащенко

Маленький мальчик разучил стихотворение, в котором поблагодарил наших защитников, назвав их украинскими суперменами и суперлюдьми.

Смотрите это самое искреннее видео в мире в нашем материале далее.

Светловолосый мальчик в возрасте 3-4 года рассказал на камеру стишок, и теперь это видео распространяется сетью, вызывая восхищение. Украинцы присоединяются к малышу, выражая благодарность каждому из героев, который очищает нашу землю от орды.

Вот искренние слова, сказанные ребенком:

Я сьогодні добре спав, і навіть не було сирени

Бо мене оберігають українські супермени.

Українські суперлюди - хлопці та дівчата.

Я дуже дуже у вас вірю і хочу Дякую сказати

Ви найкращі! Бережіть себе!

В комментариях украинцы пишут невероятные слова, присоединяясь к благодарности:

  • Ну ось, знову плачу.
  • Люди, це маля запало мені в серце.
  • Ой маленьке золотце! Правду каже. Слава Україні!
  • Янголятко, рости здоровим та щасливим під мирним українським небом!
  • Дякуємо нашим ЗСУ, добровольцям, волонтерам, теробороні, ДСНС, СБУ, дякуємо нашому Залужному!

Ранее мы писали, что слепой мальчик, который чудом спасся из Ирпеня во время оккупации, спел "Ой у лузі червона калина".

Также сообщалось, что 15-летняя девочка за рулем вывезла взрослых из Попасной.

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