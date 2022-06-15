"Мене оберігають українські супермени": малюк розчулив віршем-подякою нашим захисникам

Світловолосий хлопчик віком 3-4 роки розповів на камеру віршика, і тепер це відео поширюється мережею, викликаючи захоплення. Українці приєднуються до малюка, висловлюючи подяку кожному з героїв, який очищує нашу землю від орди.

Ось щирі слова, сказані дитиною:

Я сьогодні добре спав, і навіть не було сирени

Бо мене оберігають українські супермени.

Українські суперлюди - хлопці та дівчата.

Я дуже дуже у вас вірю і хочу Дякую сказати

Ви найкращі! Бережіть себе!

В коментарях українці пишуть неймовірні слова, приєднуючись до подяки: