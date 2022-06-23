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"Меня мучают фантомные боли": маленькая украинка из Бучи просит помочь ей с протезом

София мучается от фантомных болей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Маленькая София пострадала от рук оккупантов в Буче Киевской области. У девочки ампутирована рука и ее мучают фантомные боли. Сейчас она находится в Риме и просит всех неравнодушных найти ей спонсоров, чтобы установить протез.

Об этом сообщила волонтер Алина в своем Instagram.

"Я – София и я маленькая украинка. Я потеряла руку, маму и любимого кота в Буче. Я одна из 910 детей, которые сегодня пострадали от рук соседней страны", - сказано в сообщении.

Девочка три месяца находилась в больнице, ей делали операцию, но до сих пор она чувствует в руке фантомные боли.

"Сейчас я в Риме, но содрогаюсь от каждого звука и боюсь самолетов. Когда я переживаю, у меня болит не только несуществующая рука, – боль отдает во все тело. В прошлой жизни я занималась конным спортом, но не знаю, смогу ли снова это делать с одной рукой", - сказано в сообщении.

К сожалению, об украинских детях, пострадавших от агрессии, почти никто не говорит, и они вынуждены искать помощь самостоятельно.

"Мы нашли клинику в Америке, которая может изготовить протез. Но у них недостаточно финансирования. Нам нужны спонсоры, потому что стоимость измеряется десятками тысяч долларов", - говорится в обращении.

София нуждается в протезе для руки (фото: instagram.com/alenglish)

Как можно помочь

4441114454289404 Середюк Алина Валерьевна (моно)

+380661203680 PayPal

Если у вас нет возможности помочь материально, распространите эту информацию или укажите спонсоров, которые смогли бы помочь.

Как мы ранее писали, четверо детей из Черниговской области остались без матери из-за вторжения России в Украину.

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Буча