"Мене мучать фантомні болі": маленька українка з Бучі просить допомогти їй з протезом

"Я - Софія і я маленька українка. Я втратила руку, маму й улюбленого кота в Бучі. Я одна з 910 дітей, які сьогодні постраждали від рук сусідньої країни", - сказано в повідомленні.

Дівчинка три місяці перебувала в лікарні, їй робили операцію, але досі вона відчуває в руці фантомні болі.

"Зараз я в Римі, але здригаюся від кожного звуку і боюся літаків. Коли я переживаю, у мене болить не тільки неіснуюча рука, – біль віддає в усе тіло. У минулому житті я займалася кінним спортом, але не знаю, чи зможу знову це робити з однією рукою", - сказано в повідомленні.

На жаль, про українських дітей, які постраждали від агресії, майже ніхто не говорить, і вони змушені шукати допомогу самостійно.

"Ми знайшли клініку в Америці, яка може виготовити протез. Але у них недостатньо фінансування. Нам потрібні спонсори, тому що вартість вимірюється десятками тисяч доларів", - йдеться у зверненні.

Софія потребує протеза для руки (фото: instagram.com/alenglish)

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4441114454289404 Середюк Аліна Валеріївна (моно)



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