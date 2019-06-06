Меня не испортил шоу-бизнес: 5 главных истин режиссера Германа Ненова

7 июня известный украинский режиссер-постановщик Герман Ненов отпразднует свой юбилей - ему стукнет 30 лет. К этому возрасту он добился немалого. Специально для Styler Герман рассказал о пяти достижениях, которыми он гордится больше всего.

Меня не испортил шоу-бизнес

Я не гонюсь за деньгами и сам выбираю те проекты, с которыми хочу работать. Всегда остаюсь искренним и никогда не лицемерю. Если не могу сказать правду - лучше промолчу. Но не стану врать. Ценю своих людей, которые со мной рядом и не пытаюсь постоянно менять команду. Могу работать сутками - без шуток случалось, что в течение недели спал по два-три часа каждый день. При этом не употребляю наркотики (смеется)!

Герман Ненов (фото: пресс-служба режиссера)

Я сделал очень масштабное и крутое шоу, которое считаю лучшим шоу 2018 года - "Королева Ночи" для Оли Поляковой

В целом за свою карьеру я сделал четыре масштабных полноценных шоу - два для Евгения Хмары и два для Оли. Предыдущее шоу Оли вошло в Книгу рекордов Украины. Я попробовал себя практически во всех жанрах режиссуры, что мне интересны. Работал практически со всеми артистами, с которыми хотел и ставил себе это за цель. Попробовал себя, как клипмейкер.

Я работал с украинской адаптацией культового проекта The Brain - шоу "Дивовижнi люди" на канале "Україна"

"Дивовижнi люди" - одно из самых дорогих и масштабных телешоу за всю историю украинского телевидения. И мне было очень приятно, что команда создателей доверила мне его и, главное - осталась довольна результатом.

Герман Ненов (фото: пресс-служба режиссера)

В свое время я испытал настоящую любовь

Со всеми плюсами и минусами этого чувства. Здесь и химия, и сумасшедшая эйфория, и разочарования, и страдания. Бывало и больно, но я как никогда чувствовал себя живым и настоящим. Живу - не существую. И дышу не зря. Понял, что готов к детям. В ближайшие пять лет планирую завести.

Герман Ненов (фото: пресс-служба режиссера)

Я выпустил песню

Сделал кавер на очень важный для меня трек Елки "Скучаю", замикшированный со стихами Ах Астаховой. Я и до этого пел, записывал и кавера, и авторские песни, но не показывал никому, кроме самых близких. А тут рискнул - и даже выложил в социальные сети. Я, честно говоря, не ожидал столько восторженных отзывов. Несколько артистов, с которыми я работал - люди, что собирают Дворцы Спорта и стадионы - сказали, что очень даже неплохо и я - молодец. До сих пор не могу прийти в себя...

Герман Ненов (German Nenov) - "Скучаю" (Елка Cover)

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