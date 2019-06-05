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71-летняя мама Илона Маска блеснула фигурой в костюме от украинского дизайнера

Lite » Мода 05.06.2019 - 14:19
71-летняя мама Илона Маска блеснула фигурой в костюме от украинского дизайнера
Мэй Маск в костюме от украинского дизайнера (фото: @mayemusk)

Мама Маска выбрала оригинальный костюм цвет слоновой кости

Мама Илона Маска, 71-летняя икона стиля, востребованная модель и успешная бизнес-леди Мэй Маск по приглашению Instagram и Facebook выступила на Health Summit, который прошел 4 июня в Нью-Йорке в Rockefeller Center. Перед аудиторией Мэй появилась в костюме из новой осенней коллекции украинского дизайнера Дарьи Донец.

"Мне было очень весело рассказывать о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здоровья может ориентироваться на людей старше 50 лет в социальных сетях. Спасибо Instagram и Facebook за приглашение. Я действительно люблю делиться такими "жемчужинами мудрости" и тем, как социальные сети помогли моей карьере", - написала Маск в сети Instagram.

Мэй Маск

Мэй Маск в костюме Darja Donezz (фото: @mayemusk)

71-летняя мама Илона Маска блеснула фигурой в костюме от украинского дизайнера

Также Мэй поблагодарила украинский бренд Darja Donezz за красивый образ и поставила хэштег #itsgreattobe71 ("круто, когда тебе 71").

71-летняя мама Илона Маска блеснула фигурой в костюме от украинского дизайнера

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом. Зеленская, только недавно ставшая первой леди Украины, уже успела продемонстрировать безупречный вкус и умение себя подать. 

К слову, многие отмечают, что Елена выглядит не хуже признанных икон стиля в мире политики вроде Мелании Трапм. К слову, сама Мелания на днях также продемонстрировала новый стильный наряд. Вместе с Дональдом Трампом и детьми они совершили официальный визит в Букингемский дворец.

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