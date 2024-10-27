Менше, ніж ви думаєте. Скільки можна зберігати консервацію без шкоди для здоров'я

Скільки може зберігатися консервація в банках?

Відповідь на питання про термін придатності пресервів не однозначна. Все залежить від способу приготування та умов зберігання. Дуже важлива правильна підготовка - банки повинні бути стерилізовані, кришки правильно встановлені і закручені, а консервація - пастеризована.

При занадто високій температурі можуть розвиватися бактерії і цвіль, які прискорюють псування вмісту банки. Занадто низькі або навіть мінусові температури призводять до того, що пресерви втрачають не тільки смак, але й поживну цінність.

Скільки можна зберігати пресерви?

Якщо ви готуєте консерви на зиму, варто знати, скільки їх можна зберігати і чи можна їсти їх і наступної зими. Консерви, які правильно консервуються і зберігаються в темному, сухому і прохолодному підвалі, можуть зберігатися один або навіть два роки.

Варто підкреслити, що банки з консервацією з цукром і оцтом збережуться довше. До року можна їсти мариновані огірки, соління, мариновані гриби, буряк і овочеві салати.

З іншого боку, можна вживати фруктові продукти з цукром, тобто джеми, сливові джеми, мармелад, соки та компоти, до двох років. Завжди добре перевіряйте всі банки домашньої консервації на наявність ознак псування перед тим, як відкривати та споживати їх.

Якщо в банці є цвіль або інші ознаки псування (дивний колір або запах, опукле дно, ослаблена гумка), ні в якому разі не споживайте її вміст.

Як зберігати консервацію в підвалі? Де зберігати консервацію без підвалу?

Зберігати консервацію найкраще в сухому, прохолодному і темному підвалі. Інші прохолодні приміщення без вологи також можуть працювати добре - наприклад, гараж або комора.

Якщо у вас немає доступу до підвалу, ви також можете скористатися кухонними шафами. Однак пам’ятайте, що не можна зберігати домашню консервацію поблизу джерел тепла, таких як гарячі труби, плити, духовки, печі чи холодильники, або під непрямими сонячними променями.

Будь-який із цих факторів може спричинити втрату якості їжі протягом декількох тижнів або місяців, залежно від температури.