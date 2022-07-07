Как меньше материться, но при этом снижать напряжение: действенный способ от психолога

Во время войны многие люди стали чаще употреблять нецензурные выражения, чтобы снизить напряжение. Однако, чтобы избавиться от негативных эмоций не всегда для этого нужны именно матерные слова.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Психологическая поддержка".
С момента нападения России на Украину, люди начали материться с утра и до вечера. И особенно в первые дни войны украинцы перестали стесняться в выражениях, и даже в присутствии детей.
По словам психолога Юлии Ворман, все потому, что одна из функций ругательных слов - быстрое отреагирование сильных, интенсивных негативных чувств, что в свою очередь помогает снизить эмоциональное напряжение.
Но есть экологический вариант выражать свои эмоции, не используя матерные слова.
Эксперт говорит, если потребность в выражении эмоций есть, но использовать для этого ругательные слова вы не хотите, можно сделать следующее:
В частности, когда в следующий раз человек захочет ругаться, то не нужно сдерживаться, а использовать заменитель.
Конечно же, сразу не удастся избавиться от надоедливых нецензурных выражений сомнительного происхождения, но со временем речь станет значительно приятнее, а уровень стресса удастся снять без распространенных матерных слов.
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