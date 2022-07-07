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Як менше матюкатися, але при цьому знижувати напругу: дієвий спосіб від психолога

Як менше лаятись (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час війни багато людей почали частіше вживати нецензурні вислови, щоб знизити напругу. Однак, щоб позбутися негативних емоцій не завжди для цього потрібні саме матюки.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

З моменту нападу Росії на Україну, люди почали матюкатися з ранку і до вечора. І особливо в перші дні війни українці перестали соромитися у виразах, і навіть у присутності дітей.

За словами психолога Юлії Ворман, все тому, що одна із функцій лайливих слів - швидке відреагування сильних, інтенсивних негативних почуттів, що своєю чергою допомагає знизити емоційну напругу.

Але є екологічний варіант виражати свої емоції, не використовуючи матюки.

Як менше лаятись

Експерт каже, якщо потреба у вираженні емоцій є, але використовувати для цього лайку ви не хочете, можна зробити наступне:

  • Випишіть всі лайливі слова, які ви найчастіше вживаєте;
  • Навпроти кожного нецензурного слова напишіть слово-замінник, яке є прийнятним у суспільстві та нікого не ображає. Це може бути навіть фраза, приказка, афоризм чи цитата.

Зокрема, коли наступного разу людина захоче лаятись, то не потрібно стримуватись, а використовувати замінник.

Звісно ж, одразу не вдасться позбутись набридливих нецензурних висловів сумнівного походження, але з часом мова стане значно приємнішою, а рівень стресу вдасться зняти без поширених матюків.

Раніше ми повідомляли, чому під час війни люди часто використовують матюки.

Також ми писали, як прийняти рішення про повернення додому з евакуації під час війни.

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