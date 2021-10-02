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Менопауза может вызвать проблемы с глазами: 7 распространенных жалоб

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Суббота 02 октября 2021 21:35
Менопауза может вызвать проблемы с глазами: 7 распространенных жалоб Менопауза может быть причиной проблем с глазами (фото: pixabay )
Автор: Тетяна Самарук

Менопауза, с которой женщины часто сталкиваются примерно с 45 лет, может сопровождаться появлением некоторых проблем с глазами. Это связанно со снижением уровня эстрогена.

Об этом сказала британский врач оптометрист Шарлотта Кук в интервью изданию Express.

По ее словам, одна из самых распространенных жалоб женщин, приближающихся к менопаузе, - это сухость глаз и их усталость.

"Усталость и перенапряжение глаз - типичная проблема, возникающая у женщин во время менопаузы. Она, в свою очередь, может вызывать другие физические эффекты, такие как головные боли или напряжение в области шеи, плеч", - говорит врач.

Также, отмечает окулист, по мере изменений соотношения гормонов в организме женщины, происходит изменение формы глаз, что может вызвать проблемы у людей, которые носят контактные линзы. Поэтому Кук рекомендует таким женщинам в период менопаузы обязательно посещать окулиста и проверять глаза.

7 самых распространенных жалоб на глаза во время менопаузы:

  • повышенная сухость
  • зуд в глазах
  • склонность к слезотечению
  • усталость глаз
  • их перенапряжение
  • качественное изменение зрения
  • изменения формы глаз

Кук подчеркнула также, что с возрастом женщины (и мужчины) больше подвержены риску опасных заболеваний глаз, таких как катаракта, дегенерация желтого пятна, глаукома.

"В некоторых случаях могут возникать необратимые повреждения. Поэтому важно записываться на прием и обследование, как только вы заметите, что с глазами что-то не так", - резюмировала врач.

Другие симптомы менопаузы

Врачи отмечают, что другие возможные симптомы менопаузы могут включать:

  • приливы (ощущениe сильныx приливoв тепла в верхней части тела и лицa)
  • ночную потливость
  • проблемы со сном
  • снижение полового влечения
  • головные боли
  • плохое настроение
  • беспокойство
  • учащенное сердцебиение
  • скованность в суставах, ломота и боль
  • сниженная мышечная масса.

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