Менопауза може викликати проблеми з очима: 7 поширених скарг

Менопауза, з якою жінки часто стикаються приблизно з 45 років, може супроводжуватися появою деяких проблем з очима. Це пов'язано зі зниженням рівня естрогену.

Про це сказала британський лікар оптометрист Шарлотта Кук в інтерв'ю виданню Express .

За її словами, одна з найпоширеніших скарг жінок, що наближаються до менопаузи, - це сухість очей і їх втома.

"Втома і перенапруження очей - типова проблема, що виникає у жінок під час менопаузи. Вона, своєю чергою, може викликати інші фізичні ефекти, такі як головні болі або напруга в області шиї, плечей", - говорить лікар.

Також, зазначає окуліст, у міру змін співвідношення гормонів в організмі жінки, відбувається зміна форми очей, що може викликати проблеми у людей, які носять контактні лінзи. Тому Кук рекомендує таким жінкам в період менопаузи обов'язково відвідувати окуліста і перевіряти очі.

7 найпоширеніших скарг на очі під час менопаузи:

підвищена сухість

сверблячка в очах

схильність до сльозотечі

втома очей

їх перенапруження

якісна зміна зору

зміни форми очей

Кук підкреслила також, що з віком жінки (і чоловіки) більше схильні до ризику небезпечних захворювань очей, таких як катаракта, дегенерація жовтої плями, глаукома.

"У деяких випадках можуть виникати незворотні пошкодження. Тому важливо записуватися на прийом і обстеження, як тільки ви помітите, що з очима щось не так", - резюмувала лікар.

Інші симптоми менопаузи

Лікарі відзначають, що інші можливі симптоми менопаузи можуть включати: