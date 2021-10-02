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Менопауза може викликати проблеми з очима: 7 поширених скарг

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Субота 02 жовтня 2021 21:35
Менопауза може викликати проблеми з очима: 7 поширених скарг Менопауза може бути причиною проблем з очима (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Менопауза, з якою жінки часто стикаються приблизно з 45 років, може супроводжуватися появою деяких проблем з очима. Це пов'язано зі зниженням рівня естрогену.

Про це сказала британський лікар оптометрист Шарлотта Кук в інтерв'ю виданню Express.

За її словами, одна з найпоширеніших скарг жінок, що наближаються до менопаузи, - це сухість очей і їх втома.

"Втома і перенапруження очей - типова проблема, що виникає у жінок під час менопаузи. Вона, своєю чергою, може викликати інші фізичні ефекти, такі як головні болі або напруга в області шиї, плечей", - говорить лікар.

Також, зазначає окуліст, у міру змін співвідношення гормонів в організмі жінки, відбувається зміна форми очей, що може викликати проблеми у людей, які носять контактні лінзи. Тому Кук рекомендує таким жінкам в період менопаузи обов'язково відвідувати окуліста і перевіряти очі.

7 найпоширеніших скарг на очі під час менопаузи:

  • підвищена сухість
  • сверблячка в очах
  • схильність до сльозотечі
  • втома очей
  • їх перенапруження
  • якісна зміна зору
  • зміни форми очей

Кук підкреслила також, що з віком жінки (і чоловіки) більше схильні до ризику небезпечних захворювань очей, таких як катаракта, дегенерація жовтої плями, глаукома.

"У деяких випадках можуть виникати незворотні пошкодження. Тому важливо записуватися на прийом і обстеження, як тільки ви помітите, що з очима щось не так", - резюмувала лікар.

Інші симптоми менопаузи

Лікарі відзначають, що інші можливі симптоми менопаузи можуть включати:

  • припливи (відчуття сильних припливів тепла у верхній частині тіла й обличчя)
  • нічну пітливість
  • проблеми зі сном
  • зниження статевого потягу
  • головний біль
  • поганий настрій
  • занепокоєння
  • прискорене серцебиття
  • скутість в суглобах, ломота і біль
  • знижена м'язова маса.

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