"Мені залишається небагато": Арестович розповів, скільки заробляє, і чому продовжує розмови з Фейгіним

Радник Офісу Президента озвучив суму, яку заробляє на відео в YouTube. Каже, що ці гроші витрачає на допомогу людям.

Про це він розказав в інтерв'ю для YouTube -каналу "Ми - Україна".

Скільки Арестович заробляє в Ютубі?

Сума приблизного заробітку блогера складає 30 000 доларів на місяць. Проте, за словами Олексія, йому з цих грошей майже нічого не залишається.

"Та я утримую таку кількість родин, і стільки допомагаю всім, направо і наліво, що, повірте, мені залишається небагато з цих грошей", - каже Арестович.

Чому щодня говорить з Фейгіним?

Іноді видається, що обидва співрозмовники говорять одні й ті самі речі, але, каже Арестович, люди самі просять проводити ці ефіри. "Люди кажуть, що засинають під наші ефіри. І якщо це спрацьовує, це добре", - переконаний радник.

Другою причиною продовження ефірів Арестович називає важливість написання "щоденника війни", адже відтворювати події сучасності хронологічно є необхідністю для історії.

"Буває, коли немає чого казати, бо подій не трапилося ніяких. Але тоді ми можемо дозволити собі розваги на теми психології Путіна або масового росіянина, що також несе певну користь, на мій погляд".