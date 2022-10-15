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"Мені залишається небагато": Арестович розповів, скільки заробляє, і чому продовжує розмови з Фейгіним

Новость на русском →
Субота 15 жовтня 2022 17:25
"Мені залишається небагато": Арестович розповів, скільки заробляє, і чому продовжує розмови з Фейгіним Арестович каже, що із заробітку йому майже нічого не залишається (фото: facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Юлія Гаюк

Радник Офісу Президента озвучив суму, яку заробляє на відео в YouTube. Каже, що ці гроші витрачає на допомогу людям.

Про це він розказав в інтерв'ю для YouTube-каналу "Ми - Україна".

Скільки Арестович заробляє в Ютубі?

Сума приблизного заробітку блогера складає 30 000 доларів на місяць. Проте, за словами Олексія, йому з цих грошей майже нічого не залишається.

"Та я утримую таку кількість родин, і стільки допомагаю всім, направо і наліво, що, повірте, мені залишається небагато з цих грошей", - каже Арестович.

Чому щодня говорить з Фейгіним?

Іноді видається, що обидва співрозмовники говорять одні й ті самі речі, але, каже Арестович, люди самі просять проводити ці ефіри. "Люди кажуть, що засинають під наші ефіри. І якщо це спрацьовує, це добре", - переконаний радник.

Другою причиною продовження ефірів Арестович називає важливість написання "щоденника війни", адже відтворювати події сучасності хронологічно є необхідністю для історії.

"Буває, коли немає чого казати, бо подій не трапилося ніяких. Але тоді ми можемо дозволити собі розваги на теми психології Путіна або масового росіянина, що також несе певну користь, на мій погляд".

Раніше Арестович назвав число мобілізованих росіян, які вже прибули в Україну.

Читайте також, де саме в Україні перебувають перші мобілізовані росіяни.

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Олексій Арестович Марк Фейгін