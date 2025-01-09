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Мені вже 40 і я досі одна. Що заважає побудувати тривалі та міцні стосунки?

Які причини можуть заважати жінці побудувати стосунки у 40 років (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Для жінки 40 років - чудовий вік, коли ви вже знаєте себе, маєте досвід і цінуєте свій час. Але якщо досі не вдалося побудувати стабільні стосунки, можливо, справа в певних внутрішніх або зовнішніх бар’єрах.

Що заважає жінці у 40 років побудувати тривалі та міцні стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

1. Нерозв'язані емоційні рани

Попередні стосунки могли залишити слід - розчарування, біль, страх знову довіряти. Якщо ці почуття не опрацьовані, вони стають невидимою стіною між вами та можливими партнерами.

"З одної сторони вам хочеться відчути тепло, а з іншої - як тільки стосунки починають переростати у щось серйозне - ви починаєте віддалятися від партнера", - пояснює коуч.

2. Звичка бути незалежною

Багато жінок, будуючи кар’єру та життя без партнера, настільки звикають до самостійності, що згодом складно знайти місце для когось іншого у своєму світі.

3. Високі стандарти

З віком жінки частіше знають, чого хочуть, і це добре. Але якщо список вимог до партнера нагадує інструкцію для космонавта, це може ускладнювати пошук.

4. Стереотипи про вік

Суспільство іноді тисне: мовляв, після 40 "ринок партнерів" обмежений, а вільних чоловіків мало. Ці установки створюють зайву тривогу та зневіру.

5. Брак ініціативи

Очікування, що ідеальний чоловік сам знайде вас, може працювати в молодості. Але з часом важливо навчитися брати ініціативу у свої руки.

"Якщо ваш день обмежується офісом, спортзалом та супермаркетом, а на вихідних ви прибираєте та дивитеся серіали - то шансів зустріти бодай когось дуже невеликі. Звичайно, буває так, що люди можуть познайомитися навіть у супермаркеті, але це скоріше виключення, ніж правило. Спробуйте бувати там, де є можливість знайомитися з іншими людьми", - радить експерт.

6. Страх відкритості

Відкритися людині, показати свої слабкості чи страхи стає складніше з роками. Але саме ця відкритість створює довіру й емоційну близькість.

7. Зміна пріоритетів

Можливо, у певний період життя ви обрали кар’єру, дітей чи інші цілі. І це чудово. Але тепер час усвідомити, що ви готові змінити фокус на особисте життя.

Як це змінити?

  • Розберіться з минулим. Прийміть свої невдачі як досвід, а не вирок.
  • Якщо потрібно, зверніться до терапевта.
  • Будьте відкритою до нового.
  • Можливо, ваш ідеальний партнер зовсім не схожий на ваші уявлення про нього. Дайте шанс різним людям.
  • Зробіть перший крок. Не бійтеся проявляти ініціативу - знайомтеся, ходіть на зустрічі, пробуйте нові формати спілкування.
  • Розвивайте комунікативні навички. Вміння слухати, висловлювати свої бажання й приймати іншу людину - ключ до гармонійних стосунків.
  • Переоцініть свої очікування. Шукайте не ідеал, а людину, з якою вам буде комфортно та цікаво.
  • Працюйте над самооцінкою. Ви заслуговуєте на кохання незалежно від віку, статусу чи інших факторів.

"Бути однією в 40 - це не проблема, це лише нова сторінка вашого життя. І саме ви вирішуєте, що буде написано на наступній", - каже Віталій Курсік.

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