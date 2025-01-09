Мне уже 40 и я до сих пор одна. Что мешает построить длительные и крепкие отношения?

Для женщины 40 лет - отличный возраст, когда вы уже знаете себя, имеете опыт и цените свое время. Но если до сих пор не удалось построить стабильные отношения, возможно, дело в определенных внутренних или внешних барьерах.
Что мешает женщине в 40 лет построить длительные и крепкие отношения, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Предыдущие отношения могли оставить след - разочарование, боль, страх снова доверять. Если эти чувства не проработаны, они становятся невидимой стеной между вами и возможными партнерами.
"С одной стороны вам хочется почувствовать тепло, а с другой - как только отношения начинают перерастать во что-то серьезное - вы начинаете отдаляться от партнера", - объясняет коуч.
Многие женщины, строя карьеру и жизнь без партнёра, настолько привыкают к самостоятельности, что впоследствии сложно найти место для кого-то другого в своём мире.
С возрастом женщины чаще знают, чего хотят, и это хорошо. Но если список требований к партнеру напоминает инструкцию для космонавта, это может затруднять поиск.
Общество иногда давит: мол, после 40 "рынок партнеров" ограничен, а свободных мужчин мало. Эти установки создают излишнюю тревогу и уныние.
Ожидание, что идеальный мужчина сам найдет вас, может работать в молодости. Но со временем важно научиться брать инициативу в свои руки.
"Если ваш день ограничивается офисом, спортзалом и супермаркетом, а на выходных вы убираете и смотрите сериалы - то шансов встретить хотя бы кого-то очень небольшие. Конечно, бывает так, что люди могут познакомиться даже в супермаркете, но это скорее исключение, чем правило. Попробуйте бывать там, где есть возможность знакомиться с другими людьми", - советует эксперт.
Открыться человеку, показать свои слабости или страхи становится сложнее с годами. Но именно эта открытость создает доверие и эмоциональную близость.
Возможно, в определенный период жизни вы выбрали карьеру, детей или другие цели. И это замечательно. Но теперь время осознать, что вы готовы изменить фокус на личную жизнь.
"Быть одной в 40 - это не проблема, это лишь новая страница вашей жизни. И именно вы решаете, что будет написано на следующей", - говорит Виталий Курсик.
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