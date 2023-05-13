"Мені цікава його думка": Залужний розповів, кого із російського керівництва поважає (відео)

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, кого з усіх російських воєначальників він поважає. Генерал переконаний, що саме цього противника не можна недооцінювати.

Про це Залужний розповів у фільмі Дмитра Комарова "Генерал".

Про кого говорив Залужний

Головнокомандувач сказав, що в Росії є один воєначальник, якого він постійно читає та за яким стежить, адже йому цікава його думка. За словами Залужного, йдеться про начальника Генштабу збройних сил РФ генерала Валерія Герасимова.

"Він сильний, він підступний, непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого треба нам, військовим, навіть поважати - задля перемоги", - наголосив генерал ЗСУ.

Крім того, Залужний додав, що йому цікава думка Герасимова як військового.

Натомість президентом РФ Путіним Головнокомандувач ЗСУ не цікавиться та не звертає уваги на його виступи.

"Я особисто не цікавлюся президентом Росії, не дивлюся його виступи, не читаю його якісь висказування. Мене це не стосується. Я навіть просто не звертаю на це уваги", - сказав Залужний.