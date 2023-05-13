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"Мне интересно его мнение": Залужный рассказал, кого из российского руководства уважает (видео)

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Украина, Суббота 13 мая 2023 09:29
"Мне интересно его мнение": Залужный рассказал, кого из российского руководства уважает (видео) Валерий Залужный интересуется одним генералом из России (фото: facebook.com)
Автор: Юлия Гаюк

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, кого из всех российских военачальников он уважает. Генерал убежден, что именно этого противника нельзя недооценивать.

Об этом Залужный рассказал в фильме Дмитрия Комарова "Генерал".

О ком говорил Залужный

Главнокомандующий сказал, что в России есть один военачальник, которого он постоянно читает и за которым следит, ведь ему интересно его мнение. По словам Залужного, речь идет о начальнике Генштаба вооруженных сил РФ генерале Валерии Герасимове.

"Он сильный, он коварный, непредсказуемый. Одним словом, это сильный враг, которого надо нам, военным, даже уважать - ради победы", - подчеркнул генерал ВСУ.

Кроме того, Залужный добавил, что ему интересно мнение Герасимова как военного.

А президентом РФ Путиным Главнокомандующий ВСУ не интересуется и не обращает внимания на его выступления.

"Я лично не интересуюсь президентом России, не смотрю его выступления, не читаю его какие-либо высказывания. Меня это не касается. Я даже просто не обращаю на это внимания", - сказал Залужный.

Ранее мы писали об интересной истории с немалым наследием Залужного, которое он пожертвовал на ВСУ.

А еще читайте об обещании генерала маленькому мальчику вернуть Мариуполь.

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