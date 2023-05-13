"Мне интересно его мнение": Залужный рассказал, кого из российского руководства уважает (видео)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, кого из всех российских военачальников он уважает. Генерал убежден, что именно этого противника нельзя недооценивать.

Об этом Залужный рассказал в фильме Дмитрия Комарова "Генерал".

О ком говорил Залужный

Главнокомандующий сказал, что в России есть один военачальник, которого он постоянно читает и за которым следит, ведь ему интересно его мнение. По словам Залужного, речь идет о начальнике Генштаба вооруженных сил РФ генерале Валерии Герасимове.

"Он сильный, он коварный, непредсказуемый. Одним словом, это сильный враг, которого надо нам, военным, даже уважать - ради победы", - подчеркнул генерал ВСУ.

Кроме того, Залужный добавил, что ему интересно мнение Герасимова как военного.

А президентом РФ Путиным Главнокомандующий ВСУ не интересуется и не обращает внимания на его выступления.

"Я лично не интересуюсь президентом России, не смотрю его выступления, не читаю его какие-либо высказывания. Меня это не касается. Я даже просто не обращаю на это внимания", - сказал Залужный.