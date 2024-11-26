"Мені потрібно помити руки". Жінка купила різдвяний адвент-календар і знайшла всередині дивний сюрприз

За словами жінки, вона любить заощаджувати, особливо, коли йдеться про цікаві та чудернацькі речі. А купляти різноманітні вживані іграшки чи різдвяні прикраси у магазинах секонд-хенд - звична справ для багатьох країн.

"Коли побачила цей календар за 12 доларів, то зрозуміла, що мушу його купити", - зазнається Кет.

На адвент-календарі у формі різдвяного будиночка зображена типова святкова сценка, доповнена ялинкою, що обертається. Під нею розташовані у ряд пронумеровані коробочки й кожна з них містить аркуш паперу з цікавим завданням з підготовки до Різдва.

"Я перевірила кілька коробочок перед тим, як купити будиночок. Там не було нічого провокативного. Наприклад, подивитися різдвяний фільм або прочитати книгу, сфотографуватися з Сантою, купити якесь вбрання", - каже мама двох дітей.

Однак під час зйомки для TikTok Кет вирішила продемонструвати папірці з будиночка і її очікував сюрприз. На деяких були вказані дуже несподівані завдання: "Спробуй нову позицію в сексі", "Займися коханням", "Зійди з розуму".

Вона здогадалася, що календар, швидше за все, продавався спочатку порожнім. А той, хто купив його першим - додав усі ці папірці, де були у перемішку звичайні бажання та сексуальні.

"Мені потрібно піти й помити руки. Ніколи не знаєш, що знайдеш всередині вживаних речей. Тож, гадаю, це теж певне задоволення", - сказала Кет.