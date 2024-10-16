Новонароджений малюк отримав довічний запас пива: як це трапилось

Малюк подружжя Бейкерів вирішив з'явитися на світ у дуже незвичному місці. Але місце, яке він обрав, принесло йому неймовірний подарунок на все життя.

Що відомо про цю милу та чарівну історію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на FOX.

Кайл Бейкер готувалася до народження своєї третьої дитини. У той день вона відчула перейми, але спочатку подумала, що це випадкові судоми.

"Я не розуміла, що почалися пологи. Думала, що у мене випадкові судоми. Я зателефонувала чоловікові, коли зрозуміла, що вони стають стабільнішими", - розповіла Кайл.

Коли Аарон повернуся додому, він побачив, що дружині трохи боляче, але вони обидва не думали, що дитина вже у дорозі. Тому Аарон вирішив швиденько щось перекусити та повів дружину до машини, щоб відвезти її до лікарні Бронсона.

"Ми починаємо рухатися дорогою, вгору по Портедж-роуд, і ми проїхали приблизно 5-10 хвилин по дорогі. Кайл починає стогнати сильніше і каже, що їй все гірше і гірше. І говорить, щоб я викликав лікарів до нас", - розповідає Аарон.

З дому Бейкерів у Віксбурзі до лікарні Бронсон їхати 25 хвилин, тому Аарон і Кайл приймають рішення зупинитися.

"Це не відбувається насправді. Мовляв, дитина не прийде нам по дорозі до лікарні. Ми доїдемо до лікарні. Усі встигають добратися до лікарні", - сказав Аарон.

Але ситуація почала виходити з-під контролю і він зателефонував 911. Диспетчери відповіли, що їм потрібно десь зупинитися, щоб машина виїхала до них. І найближчою точкою виявилася One Well Brewing - парковка пивоварні.

"Коли він загальмував, обійшов пасажирське місце, то відчинив двері дуже вчасно, щоб встигнути схопити голівку дитини", - розповіла Кайл.

Кайл, Аарон та Форрест Бейкер (фото з архіву родини)

Третя дитина Аарона та Кайл народилася в машині, на парковці One Well Brewing.

"Дякувати Богу, ми почули сирени, бо я розумів, що з тим, що треба робити далі - я не справлюся", - зізнається Аарон.

Малюка назвали Форрест Веллс - на честь свого улюбленого напою тої самої пивоварні.

"Ми жартували, що Форрест просто хотів заскочити на пиво дорогою до лікарні, як і його батько. Коли люди почули, що я народила на парковці, то думали, що ми з чоловіком заїхали на пиво й у мене почалися перейми", - пожартувала Кайл.

Власник пивоварні Кріс О'Ніл так розчулився цією подією, що випустив спеціальний напій - криваво-помаранчевий світлий ель, який молоді батьки власноруч допомогли змішати на пивоварні. Пиво отримало назву Special Delivery.

Крім того, О'Ніл заявив, що від дня повноліття малюк Форрест зможе отримувати пінту пива безкоштовно, до кінця свого життя.