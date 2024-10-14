"Мені поставили імпланти в шию": Фоззі з ТНМК поділився подробицями щодо своїх операцій

Так, інтерв'юер зазначив, що Фоззі робили операцію через розірвані зв'язки на колінах у 2016 році, а також запитав, чи були ще хірургічні втручання через проблеми зі здоров'ям.

На що Сидоренко зазначив, що того ж року під час гастролей їхній водій заснув за кермом, і він із колегами по групі потрапили у ДТП дорогою зі Львова до Кіровограда (зараз - Кропивницький - ред.).

"У мене були грижі сильні в шийному відділі. Після туру минулої зими я приїхав, не міг спати, з лівою рукою знову проблема. Лікар-нейрохірург сказав, що наступного разу мене доведеться оперувати там, де я буду", - відверто відповів артист.

Олександр "Фоззі" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Потім він припустив, що це може статися не в Україні, і його охопив страх. Тому він ліг під ніж хірурга.

"Я собі уявив, як у турі, наприклад у Німеччині, мене вистачає, і що я робитиму? І мені поставили імпланти в шию, в хребет. Якщо я тепер і чогось боюся, то після такої операції чхнути. У мене стоїть два імпланти. Це називається кейдж", - зазначив артист.

Але на цьому все не скінчилося. В інтерв'ю Дьоміну він зазначив, що йому ще потрібна одна операція - цього разу на стопі.

На відео цей момент можна переглянути з 0:46.

Що відомо про Олександра "Фоззі" Сидоренка

Олександр Сидоренко - український співак та музикант, учасник гурту ТНМК.

Народився у Харкові. У дитинстві займався дзюдо та футболом. Часто бував у молодості в Євпаторії, де починав свою трудову діяльність, працював прибиральником на пляжі, санітаром, охоронцем, страховим агентом, техніком-лаборантом, кіномеханіком, круп'є та журналістом. Мріяв стати футболістом київського "Динамо".

Закінчив Київський міжнародний університет за спеціальністю "Тележурналіст".

Музичної освіти не має, але з 14 червня 1989 року є учасником гурту ТНМК та автором текстів її пісень.

Також відомий як телеведучий та автор книг, найвідоміші з яких "Голки та ковзани", "Winter Sport", "Супроводжуючі особи", "Темніє рано".

ТНМК (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)