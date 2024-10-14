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"Мне поставили импланты в шею": Фоззи из ТНМК поделился подробностями о своих операциях

Александр "Фоззи" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский артист Александр "Фоззи" Сидоренко из группы "Танок на майдані Конґо" (ТНМК) откровенно рассказал о проблемах со здоровьем после ДТП, которое случилось 8 лет назад.

этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину.

Так, интервьюер отметил, что Фоззи делали операцию из-за разорванных связок на коленях в 2016 году, а также спросил, были ли еще хирургические вмешательства из-за проблем со здоровьем.

На что Сидоренко отметил, что в том же году во время гастролей их водитель заснул за рулем, и он с коллегами по группе попали в ДТП по дороге из Львова до Кировограда (сейчас - Кропивницкий - ред.).

"У меня были грыжи сильные в шейном отделе. После тура прошлой зимой я приехал, не мог спать, с левой рукой снова проблема. Врач-нейрохирург сказал, что в следующий раз меня придется оперировать там, где я буду", - разоткровенничался артист.

Александр "Фоззи" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Затем он предположил, что это может случиться не в Украине, и его охватил страх. Поэтому он лег под нож хирурга.

"Я себе представил, как у туре, например в Германии, меня хватает, и что я буду делать? И мне поставили импланты в шею, в хребет. Если я теперь и чего-то боюсь, то после такой операции чихнуть. У меня стоит два импланта. Это называется кейдж", - отметил артист.

Но на этом все не закончилось. В интервью Демину он отметил, что ему еще необходима одна операция - на этот раз на стопе.

На видео этот момент можно посмотреть с 0:46.

 

Что известно об Александре "Фоззи" Сидоренко

Александр Сидоренко - украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК.

Родился в Харькове. В детстве занимался дзюдо и футболом. Часто бывал вюности в Евпатории, где начинал свою трудовую деятельность, работал уборщиком на пляже, санитаром, охранником, страховым агентом, техником-лаборантом, киномехаником, крупье и журналистом. Мечтал стать футболистом киевского "Динамо".

Окончил Киевский международный университет по специальности "Тележурналист".

Музыкального образования не имеет, но с 14 июня 1989 года является участником группы ТНМК и автором текстов ее песен.

Также известен как телеведущий и автор книг, самые известные из которых  "Иглы и коньки", "Winter Sport", "Сопровождающие лица", "Темнеет рано".

ТНМК (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

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