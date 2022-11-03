"Мені подобається бути українцем": зірка "Скаженого весілля" вивчив мову та відмовився зніматись у РФ

За словами актора, українську мову йому вдалося вивчити дуже легко та навіть дав кілька порад.

"Я став українським націоналістом. Я повністю перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення. У моєму випадку це не показуха. Мені подобається бути повністю українцем", - сказав Арзуманян.

Актор Арам Арзуманян розповів, як вивчив українську мову (скрін)

Також він поділився способом, який допоможе швидко та легко позбутися звички розмовляти російською мовою в побуті. Він радить читати українські книжки вголос.

"Я хочу звернутися до тих, хто каже, що важко перейти на українську мову. Повірте мені, вірменину, який виріс у Запорізькому краї, де всі спілкувалися російською, - перейти на українську легко. Аби ти хотів серцем", - розповів він.

Актор Арам Арзуманян розповів, як вивчив українську мову (скрін)

Актор каже, що його чітка проукраїнська позиція не відлякала російських роботодавців, які досі пропонують йому проєкти під час війни в Україні. У таких випадках Арзуманян одразу пише, що не співпрацює з країною-агресором.

Він також зазначив, що росіяни дуже нахабні і навіть після відмови далі продовжують пропонувати йому зйомки.

"Вона пише: "Це платформа інтернет, але зйомки в Москві". Я пишу відразу: "Я ж вам відповів уже". Вона пише: "Я вас не розумію". Невже у вас вистачає нахабства таке писати. Можливо, думають, якщо я вірменин, то мені все одно", - додав Арзуманян.