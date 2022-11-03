"Мне нравится быть украинцем": звезда "Скаженого весілля" выучил язык и отказался сниматься в РФ

По словам актера, украинский язык ему удалось выучить очень легко и дал несколько советов.

"Я стал украинским националистом. Я полностью перешел на украинский язык после полномасштабного вторжения. В моем случае это не показуха. Мне нравится быть полностью украинцем", - сказал Арзуманян.

Актер Арам Арзуманян рассказал, как выучил украинский язык (скрин)

Также он поделился способом, который поможет быстро и легко избавиться от привычки разговаривать на русском языке в быту. Он советует читать украинские книги вслух.

"Я хочу обратиться к тем, кто говорит, что трудно перейти на украинский язык. Поверьте мне, армянину, который вырос в Запорожском крае, где все общались на русском, - перейти на украинский язык легко. Если бы ты хотел сердцем", - рассказал он.

Актер Арам Арзуманян рассказал, как выучил украинский язык (скрин)

Актер говорит, что его четкая проукраинская позиция не отпугнула российских работодателей, которые предлагают ему до сих пор проекты во время войны в Украине. В таких случаях Арзуманян сразу пишет, что не сотрудничает со страной-агрессором.

Он также отметил, что россияне очень наглые и даже после отказа продолжают предлагать ему съемки.

"Она пишет: "Это платформа интернет, но съемки в Москве". Я пишу сразу: "Я же вам ответил уже". Она пишет: "Я вас не понимаю". Неужели у вас хватает наглости такое писать. Возможно, думают, если я армянин, так мне все равно", - добавил Арзуманян.