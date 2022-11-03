"Мне нравится быть украинцем": звезда "Скаженого весілля" выучил язык и отказался сниматься в РФ

Звезда известной украинской комедии "Скажене весілля" актер Арам Арзуманян рассказал, что считает себя "украинским националистом". После полномасштабного нападения России он выучил украинский язык.
Об этом он рассказал в интервью ЖВЛ на YouTube.
По словам актера, украинский язык ему удалось выучить очень легко и дал несколько советов.
"Я стал украинским националистом. Я полностью перешел на украинский язык после полномасштабного вторжения. В моем случае это не показуха. Мне нравится быть полностью украинцем", - сказал Арзуманян.
Также он поделился способом, который поможет быстро и легко избавиться от привычки разговаривать на русском языке в быту. Он советует читать украинские книги вслух.
"Я хочу обратиться к тем, кто говорит, что трудно перейти на украинский язык. Поверьте мне, армянину, который вырос в Запорожском крае, где все общались на русском, - перейти на украинский язык легко. Если бы ты хотел сердцем", - рассказал он.
Актер говорит, что его четкая проукраинская позиция не отпугнула российских работодателей, которые предлагают ему до сих пор проекты во время войны в Украине. В таких случаях Арзуманян сразу пишет, что не сотрудничает со страной-агрессором.
Он также отметил, что россияне очень наглые и даже после отказа продолжают предлагать ему съемки.
"Она пишет: "Это платформа интернет, но съемки в Москве". Я пишу сразу: "Я же вам ответил уже". Она пишет: "Я вас не понимаю". Неужели у вас хватает наглости такое писать. Возможно, думают, если я армянин, так мне все равно", - добавил Арзуманян.
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