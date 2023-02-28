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"Мені боляче про це говорити": Маша Єфросиніна розповіла про стосунки із сестрою з Москви

Фото: Маша Єфросиніна (facebook.com.EfroLife)
Автор: Людмила Жукова

Українська телезірка Маша Єфросиніна розповіла, які в неї зараз стосунки з рідною сестрою Лізою Ющенко, яка мешкає у Москві. Як виявилося, у сестер різна позиція щодо війни в Україні, і вони практично не спілкуються.

Про це популярна телеведуча повідомила на YouTube у проекті "Розмова".

Які стосунки у Маші з сестрою у Москві

Ведуча розповіла, що тема стосунків із сестрою для неї дуже болісна. Їхнє спілкування звелося до нуля.

"Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це для нас важка тема. Мені боляче про це говорити", - зізналася Маша.

Також Єфросиніна дуже здивувалася, чому це питання так хвилює громадськість.

"Все моє життя напоказ. Я не розумію, чому громадськість так цікавить ця тема", - сказала зірка.

Маша Єфросиніна та Ліза Ющенко (фото: Instagram/Єфросиніна)

Що відомо про Лізу Ющенко

Сестра Єфросініної Ліза була одружена з сином екс-президента Віктора Ющенка. Пара розлучилася наприкінці 2012 року. Ліза має двох дітей: старшу дочку Варю вона народила від Андрія Ющенка, а сина – від свого другого чоловіка, якого звуть Сергій.

Її другий обранець - російський бізнесмен, який жив у Майамі, потім у Монако, а потім повернувся до Москви. Зараз Ліза живе з ним саме там.

Ліза Ющенко в Москві (фото: Instagram/Ліза Ющенка)

Раніше ми писали, що Єфросиніну довів до сліз незнайомець одним питанням.

Нещодавно Єфросиніна відверто розповіла, що сталося з бізнесом її чоловіка під час війни.

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