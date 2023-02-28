"Мені боляче про це говорити": Маша Єфросиніна розповіла про стосунки із сестрою з Москви

Українська телезірка Маша Єфросиніна розповіла, які в неї зараз стосунки з рідною сестрою Лізою Ющенко, яка мешкає у Москві. Як виявилося, у сестер різна позиція щодо війни в Україні, і вони практично не спілкуються.
Про це популярна телеведуча повідомила на YouTube у проекті "Розмова".
Ведуча розповіла, що тема стосунків із сестрою для неї дуже болісна. Їхнє спілкування звелося до нуля.
"Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це для нас важка тема. Мені боляче про це говорити", - зізналася Маша.
Також Єфросиніна дуже здивувалася, чому це питання так хвилює громадськість.
"Все моє життя напоказ. Я не розумію, чому громадськість так цікавить ця тема", - сказала зірка.
Сестра Єфросініної Ліза була одружена з сином екс-президента Віктора Ющенка. Пара розлучилася наприкінці 2012 року. Ліза має двох дітей: старшу дочку Варю вона народила від Андрія Ющенка, а сина – від свого другого чоловіка, якого звуть Сергій.
Її другий обранець - російський бізнесмен, який жив у Майамі, потім у Монако, а потім повернувся до Москви. Зараз Ліза живе з ним саме там.
Раніше ми писали, що Єфросиніну довів до сліз незнайомець одним питанням.
Нещодавно Єфросиніна відверто розповіла, що сталося з бізнесом її чоловіка під час війни.