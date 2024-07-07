Мне за 40 и я поняла, что мне нравятся женщины. Как сказать об этом мужу?

Проснуться однажды и понять, что ты гомосексуальная - так бывает? Конечно, нет, сексуальная ориентация формируется под влиянием многих факторов, включая социальные, культурные и личный опыт. Модные тренды и средства масс-медиа культивируют наши мысли, в том числе сексуальные предпочтения.

Как отличить, действительно ли твоя природа такая, что тебе нравятся партнеры одного с тобой пола, или это просто преходящее желание? Как формируется сексуальная ориентация? Как сказать своему партнеру, что тебе нравятся женщины? Ответы на эти вопросы для РБК-Украина (проект Styler) дала магистр психологии, психотерапевт и сексолог Наталья Гарина.

По данным исследования Gallup, NSSHB примерно 1-2% женщин идентифицируют себя как исключительно гомосексуальные, еще около 5-10% женщин имеют некоторый уровень сексуального влечения или опыта с другими женщинами.

Что влияет на сексуальную ориентацию?

1. Генетические факторы: Исследования показали, что сексуальная ориентация может иметь генетическую основу. Например, исследования близнецов обнаружили, что если один из близнецов гомосексуален, вероятность того, что второй также будет гомосексуальным, выше у монозиготных (идентичных) близнецов, чем у дизиготных (неидентичных).

2. Гормональное воздействие: Считается, что пренатальные гормоны могут влиять на развитие сексуальной ориентации. К примеру, высокий уровень андрогенов во время беременности может увеличить вероятность гомосексуальности у женщин.

3. Социальные и психологические факторы: Окружение, культура и личный опыт также играют немаловажную роль в формировании сексуальной ориентации. Взаимодействие со сверстниками, семейные отношения и культурные нормы могут влиять на развитие сексуальных предпочтений.

Психологическое влияние вызывает наибольшее количество вопросов и спутанности, например женщина, которая нуждается в любви и ласке, не найдя ее в отношениях с мужчиной, может переключиться на женскую дружбу, где сексуальность является лишь проявлением нежности и благодарности, а не настоящего сексуального влечения.

Чтобы разобраться с собственной идентичностью, хорошо обратиться в личную терапию. Хорошей самопомощью будет рефлексия (наблюдение за собственными эмоциями и мыслями, ведение дневника).

Можно ли изменить ориентацию?

Научный консенсус утверждает: сексуальная ориентация не является выбором и не может быть изменена из-за внешних вмешательств или терапии. Усилия по изменению сексуальной ориентации, известные как "конверсионная терапия", были признаны неэффективными и потенциально вредными.

Многие профессиональные медицинские организации, включая Американскую психологическую ассоциацию и Всемирную организацию здравоохранения, осудили эти практики.

Принятие своей сексуальной ориентации важно для психологического благополучия. Важно поддерживать среду, в которой люди могут открыто обсуждать свои чувства и получать поддержку.

Понимание и принятие себя, а также поддержка со стороны близких людей являются ключевыми факторами для развития здоровой идентичности.

Как сказать мужчине о своей сексуальной ориентации?

Это сложный разговор, к которому нужно подготовиться:

1. Убедитесь, что вы четко понимаете свои чувства и готовы к откровенному разговору. Это поможет вам быть уверенным в своих словах.

2. Выбрать правильное время и место. Найдите спокойное, личное место, где вы оба сможете без спешки обсудить эту тему.

3. Подготовка к разным реакциям. Будьте готовы к разным реакциям со стороны мужчины - от удивления и непонимания до гнева или разочарования. Понимание, что его эмоции естественны, поможет вам оставаться спокойной.

Во время разговора

1. Будьте честны и прямы. Начните с того, что это важная и серьезная тема, которую вы хотите обсудить. Используйте как можно больше "я" - высказываний во избежание обвинений. Например: "Мне нужно поговорить с тобой о чем-то важном для меня..."

2. Выразите свои чувства. Расскажите о своих чувствах и как вы пришли к этому осознанию. Например: "Я долгое время размышляла о своих чувствах и поняла, что меня привлекают женщины."

3. Дайте ему время. Это может быть шокирующим для вашего мужа, поэтому важно дать ему время на обдумывание и возможность задать вопрос.

4. Поддержка и предложение помощи. Покажите, что вы готовы поддерживать его и обсуждать следующие шаги вместе.

Возможно, вам обоим понадобится помощь терапевта или консультации, чтобы понять, как двигаться дальше.

Помните, что искренность и открытость в отношениях являются ключевыми для здоровой и счастливой жизни.