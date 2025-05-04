"Мене тригерить": зірка українського кіно висловилася про Галкіна та зйомки з "хорошими" росіянами

Що Біблів думає про Максима Галкіна та "хороших" росіян

Акторка наголосила, що не хоче зніматися в кіно з представниками країни-агресорки, навіть якщо їх вважають "хорошими".

"Я не буду. Якщо росіянин сидить у РФ або платить податки для виготовлення ракет і "Шахедів", то це не "хороший" росіянин. А "хороший" росіянин виїжджає з країни та засуджує агресора. Такі є, це от Максим Галкін, який не соромиться цього робити, з Аллою Пугачовою вони зробили вибір та поїхали", - пояснила Біблів.

Окрім цього, вона зазначила, що не бачить себе в проектах, куди запросять, наприклад, Марію Машкову. Росіянка проти війни та режиму Кремля, але Біблів не зможе стояти з нею в кадрі.

Марія Машкова (скріншот)

"Я для себе не вбачаю поки такого. Не поки, в принципі, не вбачаю. Зніматися з росіянами, стояти в кадрі… Вона смілива, вона молодець. Але це мені важко уявити, тому що все одно ти будеш її асоціювати з усім тим. Мене тригерить російська мова, я не можу її слухати. І все одно вона це розумітиме, вона як червоний прапорець буде для нормального свідомого українця", - заявила Віталіна.

Окрім цього, Біблів зізналася, які в неї є табу. Навіть заради зйомок вона не стане приміряти на себе роль самогубця.

"Я не залізу в петлю. Я вже відмовлялася, мені брали дублера. Ну я от боюся цього дуже страшенно. І, напевно, не опускатимусь під воду з аквалангом, бо в мене є цей страх. Я боюся замкнутого простору і під водою. А так, в принципі, на конях їздила, трюки робили й трактор водила. Навіть в труні лежала", - зізналася акторка і визнала, що це її забобони.