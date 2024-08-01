UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мене підтримує віра в людей": історія одеського рятувальника та батька-одинака у музеї "Голоси Мирних"

Фото: історія одеського рятувальника та батька-одинака у музеї "Голоси Мирних" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Олексій із Одеси працює рятувальником понад 15 років. Він одним із перших бачить наслідки російських обстрілів. Вдома ж на нього чекає маленький син, якого Олексій виховує без матері. Нещодавно 2,5 річний Женя, який має вади слуху, отримав сучасні слухові апарати від Фонду Ріната Ахметова. Свою історію про війну та виховання дитини Олексій довірив музею "Голоси Мирних".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Прильоти - це страшна річ. Я ліквідатор цих наслідків, і навіть бачити їх дуже тяжко морально", - говорить чоловік.

Женя народився у січні 2022 року. Перший місяць життя провів у реанімації. Потім було діагностовано ДЦП. Пізніше виявили й проблеми зі слухом. Попри труднощі, батько не здається: займається сином та виконує свою тяжку й надважливу роботу. Поки він на змінах, із Женею допомагає бабуся.

"Я рятую життя людям. А мене підтримує віра в людей. Ми все зможемо. Ми переможемо", - упевнений Олексій. 

Його історію ви знайдете у музеї "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. Вже понад 240 дітей отримали змогу почути світ.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав вже понад 110 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов