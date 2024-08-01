"Мене підтримує віра в людей": історія одеського рятувальника та батька-одинака у музеї "Голоси Мирних"

"Прильоти - це страшна річ. Я ліквідатор цих наслідків, і навіть бачити їх дуже тяжко морально", - говорить чоловік.

Женя народився у січні 2022 року. Перший місяць життя провів у реанімації. Потім було діагностовано ДЦП. Пізніше виявили й проблеми зі слухом. Попри труднощі, батько не здається: займається сином та виконує свою тяжку й надважливу роботу. Поки він на змінах, із Женею допомагає бабуся.

"Я рятую життя людям. А мене підтримує віра в людей. Ми все зможемо. Ми переможемо", - упевнений Олексій.

Його історію ви знайдете у музеї "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. Вже понад 240 дітей отримали змогу почути світ.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав вже понад 110 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі.