"Меня поддерживает вера в людей": история одесского спасателя и отца-одиночки в музее "Голоса Мирных"

"Прилеты – это страшная вещь. Я ликвидатор этих последствий, и даже видеть их очень тяжело морально", – говорит мужчина.

Женя родился в январе 2022 года. Первый месяц жизни провел в реанимации. Затем была диагностирована ДЦП. Позже обнаружили и проблемы со слухом. Несмотря на трудности, отец не сдается: занимается сыном и выполняет свою тяжелую и трудную работу. Пока он на переменах, с Женей помогает бабушка.

"Я спасаю жизнь людям. А меня поддерживает вера в людей. Мы все сможем. Мы победим", – уверен Алексей.

Его историю вы найдете в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с нарушениями слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Уже более 240 детей получили возможность услышать мир.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер фонда.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале.