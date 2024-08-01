"Мене підтримує віра в людей": історія одеського рятувальника та батька-одинака у музеї "Голоси Мирних"

Олексій із Одеси працює рятувальником понад 15 років. Він одним із перших бачить наслідки російських обстрілів. Вдома ж на нього чекає маленький син, якого Олексій виховує без матері. Нещодавно 2,5 річний Женя, який має вади слуху, отримав сучасні слухові апарати від Фонду Ріната Ахметова. Свою історію про війну та виховання дитини Олексій довірив музею "Голоси Мирних".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Прильоти - це страшна річ. Я ліквідатор цих наслідків, і навіть бачити їх дуже тяжко морально", - говорить чоловік.

Женя народився у січні 2022 року. Перший місяць життя провів у реанімації. Потім було діагностовано ДЦП. Пізніше виявили й проблеми зі слухом. Попри труднощі, батько не здається: займається сином та виконує свою тяжку й надважливу роботу. Поки він на змінах, із Женею допомагає бабуся.

"Я рятую життя людям. А мене підтримує віра в людей. Ми все зможемо. Ми переможемо", - упевнений Олексій.

Його історію ви знайдете у музеї "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. Вже понад 240 дітей отримали змогу почути світ.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав вже понад 110 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі.