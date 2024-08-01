"Меня поддерживает вера в людей": история одесского спасателя и отца-одиночки в музее "Голоса Мирных"
Алексей из Одессы работает спасателем более 15 лет. Он одним из первых видит последствия российских обстрелов. Дома же его ждет маленький сын, которого Алексей воспитывает без матери. Недавно 2,5-летний Женя, имеющий недостатки слуха, получил современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова. Свою историю о войне и воспитании ребенка Алексей доверил музею "Голоса Мирных".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
"Прилеты – это страшная вещь. Я ликвидатор этих последствий, и даже видеть их очень тяжело морально", – говорит мужчина.
Женя родился в январе 2022 года. Первый месяц жизни провел в реанимации. Затем была диагностирована ДЦП. Позже обнаружили и проблемы со слухом. Несмотря на трудности, отец не сдается: занимается сыном и выполняет свою тяжелую и трудную работу. Пока он на переменах, с Женей помогает бабушка.
"Я спасаю жизнь людям. А меня поддерживает вера в людей. Мы все сможем. Мы победим", – уверен Алексей.
Его историю вы найдете в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с нарушениями слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Уже более 240 детей получили возможность услышать мир.
Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер фонда.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале.