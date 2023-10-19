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"Мене набухали". Український артист тимчасово припиняє кар'єру після алко-скандалу в Одесі (відео)

Одеса, Четвер 19 жовтня 2023 12:03
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"Мене набухали". Український артист тимчасово припиняє кар'єру після алко-скандалу в Одесі (відео) Фото: Міша Крупін (instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Міша Крупін вирішив припинити музичну кар'єру. Все через свою появу напідпитку на концерті в Одесі в ресторані Reef.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію артиста в Instagram.

Скандал в одеському ресторані

В одеському ресторані 18 жовтня відбувався виступ Крупіна, але на сцену він вийшов, уже будучи неабияк напідпитку.

"Друзі, не звертайте уваги, тому що я приїхав сьогодні до Одеси, і мене так набухали дуже просто... У мене просто одне питання. Ви що тут все ох***и, чи що? Ви готові до туси?" - сказав на відео Крупін.

Відео з концерту можна переглянути за посиланням.

Вибачення артиста

Вже наступного дня Міша о записав відео з вибаченнями та опублікував ролик у соцмережі.

"Я хотів вибачитися перед одеситами, слухачами, які прийшли до ресторану, і перед рестораном, який дозволив мені зробити благодійний концерт. Але я вийшов у такому стані, як не можна виходити професійному музикантові. Мені дуже соромно", - сказав він.

Після цього він і вирішив узяти паузу у кар'єрі.

"Швидше за все, я на деякий час свою музичну кар'єру припинятиму. Ще раз вибачте мені, будь ласка. Ви ніколи мене не побачите на сцені в такому стані", - пообіцяв музикант.

Для довідки

Михайло Крупін народився 1981 року в Харкові. Він співак, соліст гурту "Корупція". Раніше він зустрічався із популярною співачкою Дашею Астаф'євою.

Раніше ми писали, що стендап-комік Щегель, який утік із України під час війни, знову у центрі скандалу.

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