ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мене може через секунду не стати". Українська блогерка "зловила" інсульт у прямому ефірі: як це було

Середа 22 травня 2024 15:02
UA EN RU
"Мене може через секунду не стати". Українська блогерка "зловила" інсульт у прямому ефірі: як це було Аніта Соловей розповіла про свій інсульт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Відома українська блогерка та власниця додатка по медитаціях та кармі Аніта Соловей, яка 20 лютого отримала інсульт, вперше поділилася переживаннями та розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній про те, що відчувала у момент, коли її "зловила" хвороба.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал Єфросиніної.

Аніта Соловей про день, коли з нею стався інсульт

"20 лютого я вела прямий ефір, адже я давно працюю в онлайн освіті й в один момент я побачила що все "попливло", наче софіт в око потрапив, це не боляче, нічого не болить…" - розповіла блогерка.

&quot;Мене може через секунду не стати&quot;. Українська блогерка &quot;зловила&quot; інсульт у прямому ефірі: як це було

Аніта Соловей (фото: instagram.com/anita_solovei)

За словами дівчини, в першу секунду "все в очах пливе, ти нічого не бачиш". Тому вона сказала своїм фоловерам, що їй потрібна невеличка перерва.

"Я вже зрозуміла, що в мене порушена координація, що щось не так і воно точно не пройде за 5 хвилин, а коли встала, то зрозуміла, що все дуже погано, бо вся права сторона мого тіла була неконтрольована, але я могла розмовляти, тому одразу попросила вивести мене на вулицю", - згадує Аніта.

&quot;Мене може через секунду не стати&quot;. Українська блогерка &quot;зловила&quot; інсульт у прямому ефірі: як це було

Аніта Соловей (скріншот: youtube.com/@anitasolovei)

Пощастило, що команда була поряд і інфлюенсерка була не сама.

"Далі в мені включився суперконтроль, адже боялась, що зараз втрачу свідомість. Я не знала, скільки в мене часу, тому почала просто всім давати завдання: гугли мої симптоми, викликайте швидку!" - розповіла Соловей.

&quot;Мене може через секунду не стати&quot;. Українська блогерка &quot;зловила&quot; інсульт у прямому ефірі: як це було

Аніта Соловей (скріншот: youtube.com/@mashaefrosynina)

На щастя, вона не втратила можливість мислити. А навпаки: все аналізувала, розуміла, що щось не так.

"Я казала: "Мене може через секунду не стати, тому терміново вибігайте на вулицю, зупиняйте авто та везіть мене в лікарню". Люди навколо не розуміли мого стану, адже я трималася й виглядала більш-менш нормально. Але мені було дуже погано, я трималася з останніх сил. Потім сказала: "Ви не зрозуміли, виходьте на вулицю, ловіть машини, везіть мене в реанімацію, бо я зараз вимкнусь". Тільки тоді всі зрозуміли, що ситуація критична, і викликали дві швидкі. Вони приїхали й стало ясно - це був ішемічний інсульт", - резюмувала Аніта.

Варто зазначити, що інсульт у Соловей стався, коли дівчина записувала черговий навчальний вебінар.

Дівчина опинилася у лікарні й тривалий час не виходила на зв'язок.

У соціальне життя вона повернулася лише на початку квітня, коли показала підписникам фото з лікарняного ліжка.

&quot;Мене може через секунду не стати&quot;. Українська блогерка &quot;зловила&quot; інсульт у прямому ефірі: як це було

&quot;Мене може через секунду не стати&quot;. Українська блогерка &quot;зловила&quot; інсульт у прямому ефірі: як це було

&quot;Мене може через секунду не стати&quot;. Українська блогерка &quot;зловила&quot; інсульт у прямому ефірі: як це було

Аніта Соловей в лікарні (фото: instagram.com/anita_solovei)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що інсульт молодіє, а також як розпізнати його ознаки та запобігти хворобі.

Читайте також про емоцію, яка в рази підвищує ризик виникнення інфаркту чи інсульту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Блогерка
NEWS
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області