"Меня может через секунду не стать". Украинская блогер "поймала" инсульт в прямом эфире: как это было

Известная украинская блогер и владелица приложения по медитациям и карме Анита Соловей, у которой 20 февраля случился инсульт, впервые поделилась переживаниями и рассказала в интервью Маше Ефросининой о том, что испытывала в момент, когда ее "поймала" болезнь.

Анита Соловей о дне, когда с ней случился инсульт

"20 февраля я вела прямой эфир, ведь я давно работаю в онлайн образовании и в один момент я увидела что все "поплыло", словно софит в глаза попал, это не больно, ничего не болит…" - рассказала блогер.

Анита Соловей (фото: instagram.com/anita_solovei)

По словам девушки, в первую секунду "все в глазах плывет, ты ничего не видишь". Поэтому она сказала своим фолловерам, что ей нужен небольшой перерыв.

"Я уже поняла, что у меня нарушена координация, что что-то не так и оно точно не пройдет за 5 минут, а когда встала, то поняла, что все очень плохо, потому что вся правая сторона моего тела была неконтролируема, но я могла разговаривать, потому сразу попросила вывести меня на улицу", - вспоминает Анита.

Анита Соловей (скриншот: youtube.com/@anitasolovei)

Повезло, что команда была рядом и инфлюенсер была не сама.

"Далее во мне включился суперконтроль, ведь боялась, что сейчас потеряю сознание. Я не знала, сколько у меня времени, поэтому начала просто всем давать задания: гугли мои симптомы, вызывайте скорую!" - рассказала Соловей.

Анита Соловей (скриншот: youtube.com/@mashaefrosynina)

К счастью, она не потеряла возможность мыслить. А наоборот: все анализировала, понимала, что что-то не так.

"Я говорила: "Меня может через секунду не стать, поэтому срочно выбегайте на улицу, останавливайте авто и везите меня в больницу". Люди вокруг не понимали моего состояния, ведь я держалась и выглядела более-менее нормально. Но мне было очень плохо, я держалась из последних сил. Потом сказала: "Вы не поняли, выходите на улицу, ловите машины, везите меня в реанимацию, потому что я сейчас выключусь". Только тогда все поняли, что ситуация критическая, и вызвали две скорые. Они приехали и стало ясно - это был ишемический инсульт", - резюмировала Анита.

Следует отметить, что инсульт у Соловей произошел, когда девушка записывала очередной обучающий вебинар.

Девушка оказалась в больнице и долго не выходила на связь.

В социальную жизнь она вернулась только в начале апреля, когда показала подписчикам фото с больничной койки.

Анита Соловей в больнице (фото: instagram.com/anita_solovei)