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Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Вівторок 09 квітня 2024 13:30
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Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття Аніта Соловей (фото: instagram.com/anita_solovei)
Автор: Іванна Пашкевич

20 лютого українська блогерка Аніта Соловей потрапила до лікарні. У неї стався ішемічний інсульт. Це відбулося, коли дівчина записувала черговий навчальний вебінар. Зрештою інфлюенсерка вийшла на зв'язок зі своїми фоловерами і розповіла про своє самопочуття.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Деталі

Зі слів блогерки, 20 лютого став її другим днем народження.

Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Аніта Соловей (фото: instagram.com/anita_solovei)

"Сьогодні я вертаюсь у соціальне життя і мені це важко. Але чим довше не дієш, тим буде важче. 20 лютого став моїм другим днем народження. В мене стався інсульт. У здорової людини. Є бажання сидіти в ракушці…але. На мене тиснуть кількість зборів, мрій і розуміння що ми не знаємо скільки в нас часу, щоб відкладати життя на завтра", - йдеться в дописі Аніти.

"Є відчуття що мій інсульт, він для всіх нас. Щоб всіх нас трошки збадьорити, запустити мурахи під шкіру і нагадати НЕ ПРО*ОБУЙ життя", - повідомила вона.

Унаслідок інсульту Соловей частково втратила зір. Про це вона рощповіла в stories.

Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Аніта Соловей частково втратила зір (фото: instagram.com/anita_solovei)

Також інфлюенсерка поділилася, що про неї мали знімати документальний фільм на Netflix, однак тепер зйомки під питанням, адже сюжет у героїні дещо змінився.

Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Аніта Соловей частково втратила зір (фото: instagram.com/anita_solovei)

Зараз Аніта поступово повертається до роботи, щоб тренувати мозок та зір, а також відновлює функції тіла. Її підтримують рідні та друзі.

Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

Аніта Соловей відновлюється після інсульту (фото: instagram.com/anita_solovei)

Нещодавно вагітна зірка "Пацанок" поскаржилася на лікарську помилку.

Також блогер розповів, що популярна українська співачка страждає від алкозалежності.

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