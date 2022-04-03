Мемы с Лукашенко, как отдельный вид искусства: самые смешные видео с "чик-чириком"

Одними из последних топовых видео стал инцидент на Оскаре, когда Уилл Смит врезает Лукашенко оплеуху, после чего белорус падает (в оригинале пощечину получил Крис Рок).

Поставили Лукашенко и на сцену Україна має талант, где судьи Притула, Мишина, Кот, Харлан и ведущий Решетник с недоумеваемыми лицами слушают этот бред.

Некоторые создатели мемов перешли на новый уровень и показали ту самую "карту с четырьмя позициями".

А вот и Елена Малышева, "срезает нежно кожицу, чтобы не повредить головку", а оттуда - наш герой начинает чикчирикать.

Еще одни умельцы показали, откуда на самом деле шел этот звук: "А я сейчас вам покажу откуда на Белорусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям. Четыре позиции. Я сейчас покажу, карту привез. Они бы..."

Ниже смотрите целых восемь минут - подборку лучших видео-мемов с Лукашенко.

А вот как это было в оригинале. Тут Лукашенко рассказывает это Путину.