Мемний "Чоткий паца" одружився: як виглядає наречена відомого воїна

Хто обраниця Івана

Кохана Івана опублікувала відео з церемонії одруження в TikTok. Дівчину звати Ольга Кравчук (тепер Мартинова). Раніше публіці про особисте життя Івана було не відомо, адже воїн майже не веде соцмережі.

Обраниця воїна на сторінці у TikTok публікувала кілька відео з Іваном ще до того, як вони побралися.

Ольга Мартинова (фото: tiktok.com/olgakravchuk3)

Відомо, що молодята побралися у Хмельницькому.

Хто такий "Чоткий паца"

Нагадаємо, що Іван Мартинов - старший стрілець та парамедик у 68 Окремій єгерській бригаді на Донбасі.

Він брав участь в Революції Гідності, потім займався волонтерством, служив в АТО. Вранці 24 лютого йому подзвонили і сказали збиратися. З того часу Іван виганяє окупантів з України, адже впевнений, що "м*скалі - це мєрзость".

Ось так Іван прославився, коли відповідав на питання щодо економічної ситуації в Україні:

Тепер наш "Чоткий паца з Рівного" більше не холостяк: