Мемный "Четкий паца" женился: как выглядит невеста известного воина

Иван Мартынов, более известный, как "Четкий паца из Ровно", герой мемов, женился на своей любимой девушке Ольге. Иван с 24 февраля на фронте, а до этого участвовал в Революции Достоинства, а затем воевал в АТО.
Смотрите в материале Styler ниже, что известно об избраннице Ивана, и где он сейчас.
Любимая Ивана опубликовала видео с церемонии бракосочетания в TikTok. Девушку зовут Ольга Кравчук (теперь Мартынова). Ранее публике о личной жизни Ивана было неизвестно, ведь воин почти не ведет соцсети.
Избранница воина на странице в TikTok публиковала несколько видео с Иваном еще до того, как они обручились.
Ольга Мартынова (фото: tiktok.com/olgakravchuk3)
Известно, что пара поженилась в Хмельницком.
Напомним, что Иван Мартынов - старший стрелок и парамедик в 68-й Отдельной егерской бригаде на Донбассе.
Он участвовал в Революции Достоинства, затем занимался волонтерством, служил в АТО. Утром 24 февраля ему позвонили и приказали собираться. С тех пор Иван выгоняет окупантов из Украины, ведь уверен, что "м*скали - это мерзость".
Вот так Иван прославился, когда отвечал на вопрос относительно экономической ситуации в Украине:
Теперь наш "Четкий паца из Ровно" больше не холостяк:
@olgakravchuk3 @hyotkiy #моя жизнь #мойзащитник #украина
Ранее Иван Мартынов также рассказал, как выгоняет оккупантов из Украины.