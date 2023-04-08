Мемный "Четкий паца" женился: как выглядит невеста известного воина

Кто избранница Ивана

Любимая Ивана опубликовала видео с церемонии бракосочетания в TikTok. Девушку зовут Ольга Кравчук (теперь Мартынова). Ранее публике о личной жизни Ивана было неизвестно, ведь воин почти не ведет соцсети.

Избранница воина на странице в TikTok публиковала несколько видео с Иваном еще до того, как они обручились.

Ольга Мартынова (фото: tiktok.com/olgakravchuk3)

Известно, что пара поженилась в Хмельницком.

Кто такой "Четкий паца"

Напомним, что Иван Мартынов - старший стрелок и парамедик в 68-й Отдельной егерской бригаде на Донбассе.

Он участвовал в Революции Достоинства, затем занимался волонтерством, служил в АТО. Утром 24 февраля ему позвонили и приказали собираться. С тех пор Иван выгоняет окупантов из Украины, ведь уверен, что "м*скали - это мерзость".

Вот так Иван прославился, когда отвечал на вопрос относительно экономической ситуации в Украине:

Теперь наш "Четкий паца из Ровно" больше не холостяк: