MELOVIN зізнався, чи вільне його серце

MELOVIN про особисте життя

Під час розмови з ведучою співак заявив, що зараз не перебуває у романтичних стосунках.

Також була піднята тема ревнощів. За словами зірки, він дуже ревнивий, і здатен на все, щоб помститися, якщо дізнається про зраду.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Дуже ревнивий. Хату спалив би", - жартома сказав він.

Після чого Лєра Товстолєс поцікавилася у нього, чи зраджував сам артист.

"Було таке. Сам себе нах*р послав", - відповів MELOVIN.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Також виконавець вкотре наголосив на тому, що стосунки без зобов’язань – це для нього табу.

Тому краще, каже він, бути одному.