MELOVIN признался, свободно ли его сердце

MELOVIN о личной жизни

Во время разговора с ведущей певец заявил, что сейчас не находится в романтических отношениях.

Также была поднята тема ревности. По словам звезды, он очень ревнивый, и способен на все, чтобы отомстить, если узнает об измене.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Очень ревнивый. Дом сжег бы", - в шутку сказал он.

После чего Лера Товстолес поинтересовалась у него, изменял ли сам артист.

"Было такое. Сам себя нах*р послал", - ответил MELOVIN.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Также исполнитель в очередной раз отметил, что отношения без обязательств - это для него табу.

Поэтому лучше, говорит он, быть одному.