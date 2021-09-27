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MELOVIN сделал откровенное признание про первый секс: такие бывают

Автор: Людмила Жукова

Украинский певец MELOVIN, который недавно признался в своей нетрадиционной ориентации, рассказал, что первый секс у него был в прошлом году. На тот момент артисту было 23 года.

Об этом исполнитель рассказал в четвертом выпуске "Танцы со звездами".

Певец сообщил, что он не хотел близости без любви, поэтому не спешил с интимом.

"С кем угодно я не хотел, мне не нравятся свободные отношения просто ради секса. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи. Когда ты не комплексуешь и доверяешь партнеру", - сказал Меловин.

Исполнитель отметил, что такие, как он еще бывают.

"Вечер латыни – это вечер без табу. Поэтому я решил рассказать то, чего еще не рассказывал. Первый секс у меня был в 2020 году, когда мне было 23 года. Такие бывают!" - сказал он.

Отметим, что исполнитель не отметил, с кем же все-таки у него была первая близость.

Напомним, что в июне 2021, на фестивале Atlas Weekend, артист прямо посреди сцены поцеловал сперва девушку, а потом парня. Тогда это назвали это главным ЛГБТ событием года.

Как мы ранее писали, солистка KAZKA на "Танцах со звездами" раскрыла интимную подробность.

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MELOVIN