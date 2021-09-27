MELOVIN сделал откровенное признание про первый секс: такие бывают

Певец сообщил, что он не хотел близости без любви, поэтому не спешил с интимом.

"С кем угодно я не хотел, мне не нравятся свободные отношения просто ради секса. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи. Когда ты не комплексуешь и доверяешь партнеру", - сказал Меловин.

Исполнитель отметил, что такие, как он еще бывают.

"Вечер латыни – это вечер без табу. Поэтому я решил рассказать то, чего еще не рассказывал. Первый секс у меня был в 2020 году, когда мне было 23 года. Такие бывают!" - сказал он.

Отметим, что исполнитель не отметил, с кем же все-таки у него была первая близость.

Напомним, что в июне 2021, на фестивале Atlas Weekend, артист прямо посреди сцены поцеловал сперва девушку, а потом парня. Тогда это назвали это главным ЛГБТ событием года.