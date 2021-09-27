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Солистка KAZKA на "Танцах со звездами" раскрыла интимную подробность: было очень приятно

Новина українською →
Понедельник 27 сентября 2021 12:19
Солистка KAZKA на "Танцах со звездами" раскрыла интимную подробность: было очень приятно Фото: Александра Зарицкая сообщила интимную подробность (facebook com kazka band1)
Автор: Людмила Жукова

На шоу "Танцы со звездами" солистка группы KAZKA призналась, что она сделала себе пирсинг на груди.

Об этом артистка сообщила в прямом эфире программы.

"Я очень попрошу на этой секунде выключить телевизор моей семьи. У меня есть пирсинг в груди. Мне не было больно. Мне было даже немного приятно", - сказала звезда.

Она добавила, что татуировки и пирсинг добавляют немного уверенности в себе.

Отметим, в четвертом эфире шоу "Танцы со звездами", посвященному латинским танцам, Александра исполнила со своим партнером румбу.

Судьи проекта оценили ее выступление и поставили в сумме 30 баллов, что достаточно немало.

Для справки

Популярная украинская певица Александра Зарицкая выступает в составе группы KAZKA. Девушка прославилась песнями "Свята" и "Плакала", которые буквально взорвали сеть, хотя до этого момента о коллективе было вообще ничего не известно.

Как мы ранее писали, на "Танцах со звездами" Фаготу вызывали "скорую".

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