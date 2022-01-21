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Под Мелитополем полицейский сбил 13-летнюю школьницу: ребенка госпитализировали

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Запорожская область, Пятница 21 января 2022 19:16
Под Мелитополем полицейский сбил 13-летнюю школьницу: ребенка госпитализировали Коллаж РБК-Украина: под Мелитополем "коп" сбил девочку
Автор: Владимир Костырин

Под Мелитополем полицейский на авто сбил 13-летнюю девочку возле учебного заведения, и ребенок после ДТП госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Об этом 21 января передали в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Происшествие случилось сегодня утром, около половины девятого, в поселке городского типа Приазовское Мелитопольского района.

По предварительной информации, школьница "пересекала проезжую часть в неустановленном месте". В этот момент на девочку совершил наезд правоохранитель, который был за рулем легковушки "Skoda" и ехал по улице Горького.

"Полицейский немедленно вызвал на место происшествия "скорую", до приезда которой находился возле ребенка, и сообщил о дорожно-транспортном происшествии в полицию", - говорится в публикации.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу в Мелитополе, где ребенку оказывают медицинскую помощь. По предварительной информации врачей, девочка получила закрытую ЧМТ.

Отмечается, что совершивший наезд на ребенка "коп", согласно результатам медицинского освидетельствования был трезвый. Правоохранитель возвращался из суточного дежурства.

Все детали и обстоятельства ДТП будут устанавливать сотрудники территориального управления ГБР.

Под Мелитополем полицейский сбил 13-летнюю школьницу: ребенка госпитализировали

Под Мелитополем полицейский сбил девочку (фото: zp.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье чиновник сбил ребенка и скрылся, а девочка через несколько часов после ДТП умерла в больнице.

Также мы писали о том, что перед этим в Яремче пьяный полицейский сбил байкершу из Киева, а после ДТП попытался все "порешать".

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ДТП полиция Запорожская область
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