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На Прикарпатье чиновник сбил ребенка и скрылся. Девочка умерла в больнице

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Ивано-Франковская область, Пятница 21 января 2022 14:05
На Прикарпатье чиновник сбил ребенка и скрылся. Девочка умерла в больнице Фото: на Прикарпатье чиновник сбил ребенка и сбежал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В селе Лоева (Ивано-Франковская область) начальник лесхоза на служебном авто сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Через несколько часов девочка скончалась в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"20 января в 18:30 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в селе Лоева на Надворнянщине. После ДТП водитель покинул травмированную девочку на дороге и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она через несколько часов скончалась", - говорится в сообщении.

Впрочем, правоохранители менее чем за два часа установили и разыскали 40-летнего водителя, жителя Яремче.

"Установлено, что мужчина - руководитель одного из госпредприятий, ДТП он совершил на служебной машине. Транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, изъято", - рассказали в полиции.

Указано, что у водителя уже отобрали биологические образцы для проверки алкогольного или наркотического опьянения.

Полицейские передали мужчину работникам Государственного бюро расследования. По факту аварии уголовное производство расследует ГБР.


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