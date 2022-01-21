ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Мелітополем поліцейський збив 13-річну школярку: дитину госпіталізували

Новость на русском →
Запорізька область, П'ятниця 21 січня 2022 19:16
Під Мелітополем поліцейський збив 13-річну школярку: дитину госпіталізували Колаж РБК-Україна: під Мелітополем "коп" збив дівчинку
Автор: Володимир Костирін

Під Мелітополем поліцейський на авто збив 13-річну дівчинку біля навчального закладу, і дитину після ДТП госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою.

Про це 21 січня передали в прес-службі Нацполіції Запорізької області.

Подія трапилася сьогодні вранці, близько половини дев'ятого, в селищі міського типу Приазовське Мелітопольського району.

За попередньою інформацією, школярка "перетинала проїзну частину у невстановленому місці". У цей момент на дівчинку скоїв наїзд правоохоронець, який був за кермом легковика "Skoda" і їхав вулицею Горького.

"Поліцейський негайно викликав на місце події "швидку", до приїзду якої перебував біля дитини, та повідомив про дорожньо-транспортну пригоду до поліції", - йдеться в публікації.

Постраждалу школярку доставили в лікарню в Мелітополі, де дитині надають медичну допомогу. За попередньою інформацією лікарів, дівчинка отримала закриту ЧМТ.

Зазначається, що "коп", який скоїв наїзд на дитину, згідно з результатами медичного огляду був тверезий. Правоохоронець повертався з добового чергування.

Всі деталі та обставини ДТП встановлюватимуть співробітники територіального управління ДБР.

Під Мелітополем поліцейський збив 13-річну школярку: дитину госпіталізували

Під Мелітополем поліцейський збив дівчинку (фото: zp.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті чиновник збив дитину і втік, а дівчинка через кілька годин після ДТП померла в лікарні.

Також ми писали про те, що перед цим у Яремче п'яний поліцейський збив байкершу з Києва, а після ДТП спробував все "порішати".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП полиция Запорожская область
LITE
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"