ru ua
Вт, 09 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Мелитополе подросток остановил неуправляемую маршрутку и спас водителю жизнь: взрослые испуганно кричали

Новина українською →
Мелитополь, Вторник 09 ноября 2021 16:07
В Мелитополе подросток остановил неуправляемую маршрутку и спас водителю жизнь: взрослые испуганно кричали Подросток спас водителя маршрутки в Мелитополе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Мелитополе Запорожской области парень спас от смерти водителя, который внезапно потерял сознание во время движения. В частности, юноша успел перехватить руль и остановить микроавтобус.

Об этом говорится в сюжете "Спецкор" на 2+2.

Так, водитель маршрутного такси внезапно потерял сознание и неуправляемый автобус вылетел на встречную полосу прямо посреди оживленного проспекта. В салоне в это время было по меньшей мере с десяток пассажиров и все они испуганно кричали, чтобы кто-то остановил маршрутку.

К счастью 17-летний пассажир быстро сориентировался и успел перехватить руль и остановить микроавтобус. Затем подросток еще и оказывал первую помощь водителю до приезда врачей.

"Все кричали. Я с конца маршрутки прибежал, потому что никто не помогал и было очень мало времени думать. Потом он начал выезжать на встречную полосу и мне уже самому было страшно", - рассказала 17-летний Александр.

Другие пассажиры вспоминают, что после инцидента почти все разбежались, а юноша остался помочь водителю, которого корчило в судорогах.

"У него была тряска и шла пена изо рта, а потом кровь", - рассказала очевидица Виктория.

Привезти в сознание водителя смогли только медики, которые сделали ему укол, и после которого ему полегчало. Однако, от госпитализации 51-летний водитель отказался.

Отмечается, что ранее проблем со здоровьем водитель не имел и утром перед маршрутом прошел медосмотр.

17-летнего парня уже отметили в спасательной службе и он рассказал, что свои навыки получил благодаря тренингам ПЛАСТу, где занимается уже несколько лет.

Ранее мы сообщали, что под Киевом маршрутка столкнулась с микроавтобусом.

Также недавно мы писали, что в Украине маршрутчик не впустил в салон полицейских, которые хотели проверить COVID-сертификаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
маршрутка
LITE
Максим Иванчук: Пластическая хирургия – это не только про эстетику, это еще про здоровье и гармонию с собой
Спецпроект Максим Иванчук: Пластическая хирургия – это не только про эстетику, это еще про здоровье и гармонию с собой