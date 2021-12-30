В Мелитополе подросток из-за гололеда напоролся на пику забора (фото)

Инцидент произошел на улице Байбулатова вчера днем. На место происшествия были вызваны спасатели, которые при помощи спецприбора и высвободили руку молодого человека из забора.

Бойцам ГСЧС пришлось срезать часть конструкции ограждения пневматическими ножницами. После этого потерпевшего передали врачам "скорой" для оказания дальнейшей медпомощи.

"От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Также спасатели показали фото, как помогали парню, прокинувшему ладонью пику забора насквозь.

В Мелитополе спасатели помогали парню, который из-за гололеда при падении проткнул руку пикой забора (фото: zp.dsns.gov.ua)