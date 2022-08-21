ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мелитополе партизаны расправились с оккупантом, который пытался изнасиловать девочку

Новина українською →
Мелитополь, Воскресенье 21 августа 2022 22:44
В Мелитополе партизаны расправились с оккупантом, который пытался изнасиловать девочку Фото: российские военные в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе, временно захваченном российскими войсками, один из оккупантов просто на улице приставал к девочке, и пытался ее изнасиловать. Подростка спасли партизаны, которые ликвидировали интервента-педофила.

Об этом 21 августа сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня вечером на улице Героев Украины.

"Час назад солдат РФ пытался совратить несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны повсюду. Оккупанту "подрезали" горло", - говорится в публикации.

Также градоначальник опубликовал видео с места происшествия в Мелитополе. На кадрах видны люди с носилками, которые пришли забирать оккупанта любителя девочек, рядом стоят российские солдаты и наблюдают за происходящим, слышны разговоры собравшихся людей.

В Мелитополе партизаны расправились с оккупантом, который пытался изнасиловать девочкуВ Мелитополе партизаны расправились с оккупантом, который пытался изнасиловать девочку

Партизаны в Мелитополе ликвидировали солдата РФ, который пытался развратить девочку (фото: скриншот с видео t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Федоров отметил, что изнасилование является тяжелым военным преступлением, а также одной из составляющих геноцида.

"Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за содеянное!" - подчеркивает он.

Напомним, совсем недавно партизаны рассказали, как в Мелитополе противостоят российской оккупации, о движении Сил сопротивления и действиях подпольщиков.

Также мы писали, что в июле в парке Мелитополя нашли тело замученной 13-летней девочки, а сами оккупанты пытались "замять" убийство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь партизаны Оккупированные территории
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь