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У Мелітополі партизани розправилися з окупантом, який намагався зґвалтувати дівчинку

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Мелітополь, Неділя 21 серпня 2022 22:44
У Мелітополі партизани розправилися з окупантом, який намагався зґвалтувати дівчинку Фото: російські військові у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Мелітополі, тимчасово захопленому російськими військами, один з окупантів просто на вулиці чіплявся до дівчинки, і намагався її зґвалтувати. Підлітка врятували партизани, які ліквідували інтервента-педофіла.

Про це 21 серпня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався сьогодні ввечері на вулиці Героїв України.

"Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло", - йдеться в публікації.

Також градоначальник опублікував відео з місця події в Мелітополі. На кадрах видно людей з носилками, які прийшли забирати окупанта, поруч стоять російські солдати і спостерігають за тим, що відбувається, чутні розмови присутніх людей.

У Мелітополі партизани розправилися з окупантом, який намагався зґвалтувати дівчинкуУ Мелітополі партизани розправилися з окупантом, який намагався зґвалтувати дівчинку

Партизани в Мелітополі ліквідували солдата РФ, який намагався розбестити дівчинку (фото: скріншот з відео t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Федоров зазначив, що зґвалтування є тяжким воєнним злочином, а також однією зі складових геноциду.

"Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!" - наголошує він.

Нагадаємо, зовсім нещодавно партизани розповіли, як у Мелітополі протистоять російській окупації, про рух Сил опору та дії підпільників.

Також ми писали, що в липні в парку Мелітополя знайшли тіло закатованої 13-річної дівчинки, а самі окупанти намагалися "зам'яти" вбивство.

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Російська Федерація Мелітополь партизаны Окуповані території
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