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В Мелитополе хотят не пускать в транспорт людей без прививок от COVID-19

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Мелитополь, Пятница 01 октября 2021 09:53
В Мелитополе хотят не пускать в транспорт людей без прививок от COVID-19 В Мелитополе хотят не пускать в транспорт людей без прививки (коллаж РБК-Укриана)
Автор: Людмила Жукова

В Мелитополе хотят не пускать в транспорт людей без прививок от коронавируса.

Об этом заявила заместитель городского головы Мелитополя Запорожской области Ирина Рудакова.

Она сообщила, что такое решение введут, если эпидситуация в городе ухудшится.

"Весной все помнят, что транспорт не работал, была только перевозка врачей и других специалистов, по графику каждое предприятие заказывало перевозку сотрудников. Чтобы этого не допускать, мы можем не запрещать работу общественного транспорта для тех, кто осознанно относится к своему здоровью и вакцинировался, – сообщила первая заместительница мэра Мелитополя Ирина Рудакова.

Отмечается, что привилегии для вакцинированных также могут рассматриваться в заведения общественного питания и других общественных местах.

Напомним, что это решение еще не принято, и городская власть только изучает вопрос, законность и возможность принятия данного решения.

Как мы ранее писали, в Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина. Пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет.

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