У Мелітополі хочуть не пускати в транспорт людей без щеплень від COVID-19

У Мелітополі хочуть не пускати в транспорт людей без щеплень від коронавірусу.

Вона повідомила, що таке рішення введуть, якщо епідситуація в місті погіршиться.

"Навесні всі пам'ятають, що транспорт не працював, було тільки перевезення лікарів та інших фахівців, за графіком кожне підприємство замовляло перевезення співробітників. Щоб цього не допускати, ми можемо не забороняти роботу громадського транспорту для тих, хто усвідомлено ставиться до свого здоров'я і вакцинувався, – повідомила перша заступниця мера Мелітополя Ірина Рудакова.

Відзначається, що привілеї для вакцинованих також можуть розглядатися в заклади громадського харчування та інших громадських місцях.

Нагадаємо, що це рішення ще не прийнято, і міська влада тільки вивчає питання, законність і можливість прийняття даного рішення.