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У Мелітополі хочуть не пускати в транспорт людей без щеплень від COVID-19

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Мелітополь, П'ятниця 01 жовтня 2021 09:53
У Мелітополі хочуть не пускати в транспорт людей без щеплень від COVID-19 У Мелітополі хочуть не пускати в транспорт людей без щеплення (фото)
Автор: Людмила Жукова

У Мелітополі хочуть не пускати в транспорт людей без щеплень від коронавірусу.

Про це заявила заступник міського голови Мелітополя Запорізької області Ірина Рудакова.

Вона повідомила, що таке рішення введуть, якщо епідситуація в місті погіршиться.

"Навесні всі пам'ятають, що транспорт не працював, було тільки перевезення лікарів та інших фахівців, за графіком кожне підприємство замовляло перевезення співробітників. Щоб цього не допускати, ми можемо не забороняти роботу громадського транспорту для тих, хто усвідомлено ставиться до свого здоров'я і вакцинувався, – повідомила перша заступниця мера Мелітополя Ірина Рудакова.

Відзначається, що привілеї для вакцинованих також можуть розглядатися в заклади громадського харчування та інших громадських місцях.

Нагадаємо, що це рішення ще не прийнято, і міська влада тільки вивчає питання, законність і можливість прийняття даного рішення.

Як ми раніше писали, в МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт у "жовтих" та "червоних" зонах карантину. Поки мова про закриття або про обмеження руху транспорту не йде.

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Вакцина від коронавірусу
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